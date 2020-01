Groził rodzinie śmiercią

Areszt to środek zapobiegawczy, który zastosował sąd wobec 18-letniego mieszkańca gminy Dźwierzuty. Mężczyzna został zatrzymany przez szczycieńskich policjantów, po tym jak groził nożem rodzinie. Sprawcy przedstawiono zarzut gróźb karalnych oraz naruszenia miru domowego.

We wtorek (31.12.2019 r.) Sąd Rejonowy w Szczytnie zastosował wobec 18-letniego mieszkańca gminy Dźwierzuty środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wcześniej, w sobotę (28.12.2019 r.) prokurator rejonowy zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny za wypowiadanie w stosunku do swojej rodziny gróźb pobawienia życia.



Środek jaki zastosował prokurator wobec 18-latkla nie skłonił go do refleksji nad swoim zachowaniem i mężczyzna nie zmienił swojego postępowania. Po powrocie do domu, znajdując się pod wpływem alkoholu przy użyciu noża groził rodzinie pozbawieniem życia i zdrowia. Został zatrzymany i przewieziony do szczycieńskiej jednostki.



Na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego, prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu. Sąd Rejonowy w Szczytnie przychylił się do wniosku i teraz 18-latek najbliższe 2 miesiące spędzi za kratkami.